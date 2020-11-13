شكرا لقرائتكم خبر عن «القصير» و«مرسى» يبحثان تطوير «مراكز الألبان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اجتماعاً، أمس، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارتين لبحث الإسراع بالخطوات التنفيذية لتطوير مراكز تجميع الألبان.

وأكد الوزيران، أن المشروع يلقى اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل توفير منتجات الألبان بجودة عالية وغذاء صحى آمن يحافظ على صحة المواطنين.

وناقش اللقاء العلاقات المتبادلة بين الوزارتين والبنوك والمستفيدين وتسهيل الإجراءات، للاستفادة من مبادرة البنك المركزى الـ 5%، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهمية التصنيع المحلى لمعدات ومستلزمات مراكز تجميع الألبان، من أجل توطين التكنولوجيا وتشجيع الصناعة الوطنية. ‏وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن الوزارة تنشئ حاليا 9 مراكز للألبان، بأحدث المواصفات والجودة في المحافظات المختلفة، حتى تكون نموذجاً يحتذى به، موضحاً أن 250 مواطناً تقدموا لإقامة مراكز لتجميع الألبان والاستفادة من القروض الميسرة، التي توفرها الدولة لهذه المشروعات الواعدة.

يذكر أن وزارة الزراعة، تستهدف تطوير وإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة، لتوفير ألبان طازجة ذات جودة عالية وآمنة، للحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير ألبان صالحة للتصنيع الغذائى، في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وقامت الوزارة بحصر مراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية، على مستوى الجمهورية، ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لتحديد الإنتاج المتوقع من اللحوم والألبان.

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