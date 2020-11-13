شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالإسكندرية: توجه الدولة خلال أزمة كورونا «إيجابي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك قطاعات اقتصادية على وشك الإفلاس، تأثرا بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك 70 مليون مواطن يستحقون الدعم، واقترح أن تقدم الحكومة 1000 جنيه لكل مواطن من الـ70 مليونا، في صورة سلفة أو قرض، بضمان المرتب، تسدد خلال 3 سنوات، لإنعاش السوق.

وأضاف «الوكيل»، خلال مشاركته في ندوة، «السياسات المالية للدولة وآثارها في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا»، مساء أمس، أن توجه الدولة مع بداية أزمة كورونا كان إيجابيا، مؤكدا أن التحدى الأكبر هو خلق فرص عمل، ولن يأتى إلا عن طريق الاستثمار، مضيفًا أن القطاع الخاص هو القادر على استكمال قاطرة الاستدامة. وقال الخبير الإقتصادى، هانى توفيق، إن العالم ما قبل كورونا شهد حروبا اقتصادية، إضافة إلى حدوث انكماش، موضحا أن الاقتصاد يبدأ بالتشغيل، ما يؤدى إلى زيادة الطلب والإنتاج، إلى أن يحدث تشبع و«تضخم حميد». وأشار «توفيق» إلى أن الوضع الحالى يشهد مليار عاطل على مستوى العالم.

وقال الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة السابق بجامعة الإسكندرية: «لا خوف من الدين الخارجى، ما دام سبب الاقتراض الدخول في استثمارات، ما ينتج عنه عائد أكبر من فوائد الاقتراض.