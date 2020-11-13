شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات عالمية من التساهل في إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجاوزت حصيلة فيروس كورونا 53.2 مليون إصابة وأكثر من 1.3 مليون حالة وفاة، فيما قفز إجمالى حالات الشفاء إلى 37.25 مليون في أكثر من 210 دول.

على صعيد الأخبار الإيجابية، قال باحثون من معهد مقاييس وتقييم الصحة التابع لجامعة واشنطن، إن احتمال الوفاة بالفيروس انخفض نحو الثلث تقريبا منذ أبريل بسبب تحسن العلاج.

وقال كريستوفر موراى، مدير المعهد، إن المرض يقتل الآن حوالى 0.6% من المصابين في الولايات المتحدة، مقارنة بنحو 0.9% في بداية الجائحة، بسبب اكتشاف الأطباء طرقا أفضل لرعاية المرضى، بما في ذلك استخدام مضادات التخثر والدعم بالأكسجين، وتحديد علاجات فعالة مثل ستيرويد ديكساميثاسون.

وقال موراى: «نعلم أن الخطر مرتبط بالعمر، واحتمال الوفاة يزيد 9% لكل عام من العمر، ومعدل الوفيات يزداد سوءا في المجتمعات ذات المستويات العالية من السمنة».

كما أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتونى فاوتشى، أن بلاده على أعتاب الموافقة على لقاح جديد ضد كورونا من إنتاج شركة موديرنا بعد أيام من إعلان شركتى «فايزر» الأمريكية و«بيونتيك» الألمانية عن نجاح لقاح تعملان على تطويره.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد رصدت وجود نحو 170 مشروع لقاح حول العالم، وفى وقت سابق، رحبت المنظمة بالنتائج التي أعلنتها شركتا «فايزر» و«بيونتيك»، مؤكدة أنه من الممكن أن «يغير الوضع الوبائى للفيروس بحلول مارس المقبل».

وقال باحثون إن بخاخا جديدا باسم «إس إن جى 001» يحتوى على البروتين القابل للاستنشاق، يعمل على تسريع الشفاء وتقليل احتمالات الإصابة بكورونا، ويحتوى العقار الذي طوّرته شركة «سينرجين»، التي تتخذ من ساوثامبتون مقرا لها، على البروتين «بيتا- 1 أى» المضاد للفيروسات، والذى ينتجه الجسم لمكافحة الالتهابات الفيروسية وتحفيز المناعة.

وقال البروفيسور توم ويلكينسون من جامعة ساوثامبتون: «تؤكد نتائج دراستنا أن مضاد الفيروسات (بيتا)، وهو عقار معروف على نطاق واسع وموافق للاستخدام في شكله القابل للحقن قد يكون قادرا حال استنشاقه على دعم الاستجابة المناعية للرئة، وتسريع الشفاء من كورونا».

وأضاف ويلكينسون: «يوفر استنشاق العقار تركيزات عالية من البروتين المناعى، من شأنه تعزيز دفاعات الرئة، وهو ما يعد مهما للغاية في تجنب العدوى بفيروسات أخرى قد تصيب الجهاز التنفسى وخصوصا في فصل الشتاء مثل الأنفلونزا».

على صعيد الإصابات، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 143408 إصابات و1479 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، لتظل الأكثر تضررًا على مستوى العالم.

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وتغلق الحانات والمطاعم في كبرى المدن الأمريكية اعتبارا من أمس، حيث أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أنه سيكون على جميع الأماكن التي تبيع المشروبات الكحولية، بما فيها الحانات والمطاعم، إغلاق أبوابها عند العاشرة مساءً.

وأصدرت ثالث كبرى المدن الأمريكية، شيكاغو، توصية لسكانها بالتزام منازلهم، وإلغاء خططهم المرتبطة بعيد الشكر وتجنّب السفر، فيما سجلت ولاية كاليفورنيا أكثر من مليون إصابة بكورونا لتصبح ثانى ولاية أمريكية تخترق هذا الحاجز بعد ولاية تكساس.

وفى أوروبا، حذر مسؤولون من نتائج الاطمئنان للإجراءات المتخذة لاحتواء تفشى كورونا، وأوصوا باستمرارها مع اقتراب الشتاء رغم ارتفاع الآمال في لقاحات جديدة يمكن أن تؤدى للسيطرة على الفيروس.

وأدى إعلان شركة فايزر عن لقاح فعال محتمل إلى إشاعة التفاؤل بنهاية تلوح في الأفق، ما دفع أسواق المال للصعود وأثار حماس مَن يتوقون لقضاء احتفالات عيد الميلاد في أجواء شبه طبيعية.. لكن السلطات الصحية والزعماء في أنحاء المنطقة حثوا المواطنين على مواصلة الالتزام بإجراءات العزل العام بعد أن اتضح أن اللقاحات لن تكون متاحة في وقت مبكر بما يكفى لرفع المعاناة عن كثيرين وإنقاذ الاقتصادات الآخذة في الانكماش.

وقال رئيس الوزراء الفرنسى، جان كاستيكس في مؤتمر صحفى: «تخفيف إجراءات العزل العام حاليا سيكون تصرفًا غير مسؤول.. والضغط على مستشفياتنا زاد بضراوة»، مشيرا إلى أن إجراءات العزل العام التي فرضت في نهاية أكتوبر ستبقى مطبقة حتى أول ديسمبر على الأقل، وذلك مع تسجيل فرنسا 425 وفاة و33127 إصابة جديدة خلال 24 ساعة. وقال مسؤولون في إيطاليا وألمانيا إن أي عودة للأوضاع الطبيعية ستستغرق وقتا. وعادت الإصابات في ألمانيا إلى الارتفاع مجددا حيث سجلت 218 وفاة و23542 إصابة جديدة. وقال وزير الصحة، ينس شبان، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت القيود التي فُرضت الأسبوع الماضى للحد من انتشار كورونا ستحتاج إلى تمديدها إلى ما بعد نوفمبر.