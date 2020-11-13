شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تأمينية مشددة تزامناً مع زيارة البابا تواضروس لـ«كاتدرائية الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، في زيارة رعوية تستمر يومان، يجري خلالها عدد من الفعاليات الروحية والدينية، واجتماعات رعوية بالكهنة.

وشهدت بطريركية الإسكندرية إجراءات تأمينية مشددة، حيث تم غلق الشارع المؤدي إلى المرقسية بالحواجز الحديدية ومنع مرور السيارات من الشارع، والسماح فقط بمرور المواطنين مترجلين بعد التأكد من بطاقة الهوية تزامنا مع موعد زيارة البابا تواضروس إلى الكاتدرائية.

وأعلنت الكاتدرائية تشغيل بوابات كشف المعادن المخصصة لدخول الأقباط إلى الكنيسة، والتفتيش الذاتى للحضور والسماح فقط بالدخول لحاملى الصليب أو بطاقة الهوية الشخصية، فيما تم الاستعانة بفرق الكشافة من الكنائس الأخرى لمعاونة كشافة المرقسية في تنظيم عملية الدخول والخروج، أثناء زيارة البابا وإقامة الفعاليات الروحية والرعوية، وعمل ممرات للرجال واخرى للسيدات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، اتساقا مع خطة الدولة في هذا الشأن، والتأكد من ارتداء الكمامة قبل الدخول ومراعاة مسافة الامان والتباعد الاجتماعي بين الشعب.

وتتضمن زيارة البابا إلى الإسكندرية، لقاء أعضاء نادى روتارى الإسكندرية فاروس، بالمقر البابوى في المرقسية لإلقاء محاضرة روحية لهم، يتحدث فيها عن العمل الخيري ومساعدة الاخرين، يعقبها رئاسة القداس الالهى، صباح غداً السبت، بمقر الكاتدرائية، بحضور الشعب القبطى بالسعة المقررة تجنبا للزحام.

كما يعقد البابا اجتماع رعوى مع كهنة الإسكندرية، والبالغ عددهم 268 كاهناً، موزعين على نحو 100 كنيسة في المحافظة، حيث سيتم الحديث عن الخدمة الروحية والأبوة وعدم الانشغال بالأمور الدنيوية عن الأمور الروحية وكيف يتعامل الكاهن مع شعبه.

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