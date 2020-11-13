شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك اللنشات ومراكز الغوص يطالبون «البيئة» بوقف تحصيل رسوم زيارة المحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب ملاك اللنشات البحرية ومراكز الغوص بالبحر الأحمر، وزارة البيئة، بوقف تحصيل رسوم الزيارة للمحميات الطبيعية حتى استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية وانتهاء أزمة فيروس كورونا.

وناشد ملاك اللنشات ومراكز الغوص، الدكتور خالد العناني، بالتدخل لدى وزيرة البيئة لوقف تحصيل أي رسوم خلال هذة الفترة. وطالب مشغلو الوحدات البحرية بمختلف أنواعها والحاصلة على ترخيص ملاحي للعمل بمدن (الغردقة – سفاجا – القصير – مرسى علم) بوقف تحصيل رسوم الزيارة من الزائرين، واعتبروا أن تحصيل الرسوم من الزائرين واللنشات أعباء مالية عليهم في ظل انخفاض حركة السياحة بسبب أزمة فيروس كورونا حتى لا يتحمل أصحاب اللنشات ومراكز الغوص أي تكلفة إضافية للرحلات.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد قررت تحصيل رسوم زيارة للمحميات الطبيعية ورسوم على اللنشات والركاب بهدف تنظيم النشاط البحري في محميات البحر الاحمر.