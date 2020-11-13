شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع 374 ألف طفل بالمرحلة الابتدائية والحضانات ضد الطفيليات المعوية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، الحملة القومية للتطعيم ضد الديدان والطفيليات المعوية التي تم إطلاقها، يوم الأحد ٨ نوفمبر، وتستهدف الحملة التلاميذ من سن 4 سنوات إلى 12سنة، لتشمل تلاميذ المرحلة الابتدائية (ابتدائي ورياض أطفال) والذين يبلغ عددهم 482 ألف بـ767 مدرسة (حكومي«ابتدائي ورياض أطفال»، خاص، أزهر ) بجانب 550 حضانة.
عرض الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، التقرير الخاص بالحملة، حيث تم تجريع ٣٥٠٤٨١ طفل بالمرحلة الابتدائية منذ إطلاقها حتى الآن، و٢٣٦٧٣ طفل بالحضانات، وتهدف الحملة إلى خفض معدل انتشار الديدان والطفيليات المعوية بين الأطفال، حيث يتم التجريع باستخدام عقار(مبندازول)«جرعة واحدة»آمنة وفعالة ضد الديدان والطفيليات المعوية وليس لها أية آثار جانبية، مؤكدا أهمية تطعيم الأطفال في مرحلة مبكرة من أعمارهم، وذلك ضمن الجدول الزمني المُحدد، واستكمال كافة التطعيم لكي تحقق الغرض منها.
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