شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري علاقات أسرية: 3 أسباب تجعل الرجل يغير من نجاح زوجته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال إيهاب معوض، استشاري علاقات أسرية، إن الرجل يغير من نجاح زوجته لعدة أسباب. وأوضح «معوض»، خلال استضافته مع الإعلاميتين سالي حماد وإيمان يوسف في برنامج «3 ستات» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن السبب الأول فطري وتكويني في كل البشر، يزيد عند أشخاص دون آخرين، لافتا إلى أن الرجل يغير من زوجته حال تساوي الزوجين في المكانة العلمية أو الاجتماعية.
وأضاف أن الخوف من الفقد يعد سببًا لغيرة الرجل من زوجته، موضحا أن المرأة معروف عنها حاجتها دائما للرجل، لكن حال توافرت لديها أحد عوامل حاجتها للرجل كالمال أو السلطة أو القوة فإن الرجل معرض أن تستغنى عنه زوجته، مشيرا إلى أن الخوف من المجتمع ثالث الأسباب لغيرة الرجل من زوجته.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
110,095
-
تعافي
100,760
-
وفيات
6,417
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري علاقات أسرية: 3 أسباب تجعل الرجل يغير من نجاح زوجته (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.