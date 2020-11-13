شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري علاقات أسرية: 3 أسباب تجعل الرجل يغير من نجاح زوجته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب معوض، استشاري علاقات أسرية، إن الرجل يغير من نجاح زوجته لعدة أسباب. وأوضح «معوض»، خلال استضافته مع الإعلاميتين سالي حماد وإيمان يوسف في برنامج «3 ستات» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن السبب الأول فطري وتكويني في كل البشر، يزيد عند أشخاص دون آخرين، لافتا إلى أن الرجل يغير من زوجته حال تساوي الزوجين في المكانة العلمية أو الاجتماعية.

وأضاف أن الخوف من الفقد يعد سببًا لغيرة الرجل من زوجته، موضحا أن المرأة معروف عنها حاجتها دائما للرجل، لكن حال توافرت لديها أحد عوامل حاجتها للرجل كالمال أو السلطة أو القوة فإن الرجل معرض أن تستغنى عنه زوجته، مشيرا إلى أن الخوف من المجتمع ثالث الأسباب لغيرة الرجل من زوجته.