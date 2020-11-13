شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 3264 مواطنًا خلال القوافل الطبية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية البصيلية بحري بمركز ادفو وقرية المنار بمركز نصر النوبة، واستمرت لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد 3264 مواطن.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.