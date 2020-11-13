شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تعلن استمرار الدراسة غدًا بـ23 كلية ومعهدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الإسكندرية استمرار الدراسة غدًا، السبت، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، والبالغ عددها 23 كلية ومعهدًا، دون تعطيل، بسبب الظروف الجوية السيئة.

وذكرت الجامعة أن الدراسة مستمرة غدًا بجميع كليات ومعاهد الجامعة، وفقًا للجداول الدراسية المعلنة، ولا يوجد تعطيل للدراسة.

وبناءً على المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار والواردة اليوم من الهيئة العامة للأرصاد، تشير إلى احتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من غد السبت 14/11 على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة / متوسطة / خفيفة طبقًا لنتائج استقراء الخرائط المرفقة، واستمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحيانًا.

وأهابت محافظة الإسكندرية ‏بالمواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

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