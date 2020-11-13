شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي سلوا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان لقاء جماهيريا خلال زيارته قرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو حيث أدى صلاة العصر بمسجد السيد سعيد، ثم قام بعقد لقاء جماهيرى مع المواطنين وحرص فيه على الإستماع لمطالبهم ومشاكلهم وإحتياجاتهم الملحة والتى تمثلت في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، بالإضافة إلى مشكلة الخراجات التابعة لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة والمتعلقة بإرتفاع أسعار وفوائد أراضى المساكن القديمة المطلوب تقنينها بالقرية .

ووجه محافظ أسوان المسئولين بمتابعة كافة المشاكل والمطالب التي عرضها الأهالى وإيجاد الحلول العاجلة لها بما يساهم في تخفيف أي أعباء عن كاهلهم.