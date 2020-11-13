شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الصحفيين ينظم رحلة إلى واحة سيوة ومرسي مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نادي الصحفيين للرياضات البحرية والتجديف بالجيزة، عن القيام برحلات إلى واحة سيوة ومرسي مطروح، للأعضاء وأسرهم، في إطار تقديم الخدمات الترفيهية ودعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وقال خالد جمال، عضو مجلس إدارة النادي، مسؤول لجنة الرحلات، إنه سيجرى تنظيم الرحلات إلى واحة سيوة ومرسى مطروح لمدة (5) أيام و(4) ليالي بسعر الفرد 1750 جنيه شاملة وجبة الإفطار والغذاء والعشاء.

وأشار «خالد» إلى أن برنامج الرحلة يشمل :

التحرك من القاهرة الساعة (12) ليلاً ثم الوصول إلى فندق القصر بمرسي مطروح والإنتظار فليلاً طلباً للراحة وتناول وجبة الإفطار بالفندق.

بعدها يبدأ التحرك إلى واحة سيوة الساعة 8 صباحا ًوالوصول الساعة 12 ظهرا ً.

في اليوم الأول:

التسكين بالفندق ثم التجمع للذهاب لزيارته سيوه القديمه (شالي) والبيت السيوي.

ثم زيارة عين كليوباتراً ومشاهده غروب الشمس في عين قنطاس وتناول وجبه الغدا بالفندق

أما في اليوم الثاني:

تناول الإفطار ثم زياره مركز الصناعات الحرفيه وزياره جبل الموتى

زيارة المقابر الفرعونيه والرومانيه ومعبدالإسكندر

الافطار بالفندق والعشاء بأفضل الأماكن والمطاعم بسيوة بتنوع وجبات

زيارة معبدآمون ومعبدالوحي ثم التوجه للمنتجع للاستحمام في عيون المياه الكبريتيه الطبيعيه والساخنه وتناول وجبه الغدا (دجاج مندي)

وفى اليوم الثالث :

الإفطار ثم زيارة جبل الدكرور ومناجم الملح والاستحمام في البحيرات المالحه ثم العوده إلى الفندق لتناول الغداء

رحله سفاري (اختياري)

أما اليوم الرابع:

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التوجه إلى مرسي مطروح فجرا وتناول الإفطار (لانش باسكت) بالاتوبيس

زيارة (عجيبة- حمام- كليوباترا) ثم التسكين في الفندق وتناول وجبه الغداء

القيام بجوله حرة على شواطئ مطروح

وفى اليوم الخامس:

تناول الإفطار ثم العوده إلى القاهرة.

وأوضح رئيس لجنة النشاط، أن الانتقالات بأتوبيسات حديثة ومكيفة.

ولفت إلى أن :

سياسة الأطفال :-

أقل من 5 سنوات مجانا ً

ومن 6 سنوات إلى 12 سنه 60 %

أما مواعيد الأفواج

(1/12)(15/12)(26/12).