شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بورسعيد يفتتح فعاليات مؤتمر اليوم العالمي لمرض السكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، اليوم، فاعليات مؤتمر اليوم العالمي لمرضي السكر والذى تنظمه كلية الطب البشرى بالجامعة بالتعاون مع كلية الطب البشرى جامعة دمياط وجمعية الغدد الصماء والسكر بالشرقية وجمعية الدلتا للسكر وكان في استقبال سيادته لدى وصولة لمقر المؤتمر الاستاذ الدكتور / خالد صبري عميد كلية الطب البشرى جامعة بورسعيد

بدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الوطني اعقبة آيات من الذكر الحكيم ثم عدد من الكلمات للدكتورة ايمان الشوربجي استاذ الغدد الصماء جامعة الزقازيق ورئيس المؤتمر والدكتور محمد عوض منظم المؤتمر والدكتور / ممدوح النحاس استاذ الغدد الصماء والسكر جامعة بورسعيد والدكتور / محمد قمر استاذ الغدد الصماء والسكر ورئيس الجمعية بطب الزقازيق والدكتور اشرف طلعت القائم بأعمال عميد كلية الطب البشرى بدمياط والدكتور خالد صبري عميد كلية الطب البشرى جامعة بورسعيد، تناولوا في كلماتهم أهمية تدعيم تشخيص وعلاج مرض السكر، وتعقد مجموعة من المحاضرات العلمية المتخصصة بهذا الشأن وايضا محاضرات تثقيفية لهيئة التمريض

كما القى رئيس الجامعة كلمة حيا فيها المشاركين بالمؤتمر والقائمين على أعداده وتنظيمه ومقدما الشكر للدكتورسيد دعدور رئيس جامعة دمياط على تعاونه مع جامعة بورسعيد كما اعرب عن سعادته بوجوده وسط كوكبة من اهل الطب والعلم وان جامعة بورسعيد فاتحة ذراعيها لأى تعاون أو تبادل الخبرات مع كل المؤسسات والهيئات الطبية لخدمة العلم والمرضى ومقدما ايضا الشكر لأبطال الجيش الابيض والتي تجلت امجادهم في التعامل مع جائحة فيروس كرونا المستجد كما قدم سيادته الشكر لمعالى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاهتمامه بالقطاع الطبي واستحداث برامج جديدة بكليات الطب تخدم المجتمع وفى نهاية المؤتمر اهدى سيادته درع المؤتمر للسادة كبار اطباء واساتذة طب الباطنة والسكر متمنيا لهم التوفيق لخدمة الوطن والعلم والمرضى