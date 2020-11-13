شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد مواقع خدمية ومشروعات جارية بالمحاميد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة مفاجئة لبعض المواقع الخدمية بمركزى إدفو وكوم أمبو حيث تفقد المحافظ المركز الطبى بقرية المحاميد والمقام على مساحة 1200 م2 وذلك في إستجابة منه لمطالب أهالى القرية حيث يجرى حالياً تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والإنشاء الجزئى به ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك بتكلفة 22 مليون جنيه، ويضم المركز الطبى 4 أدوار تشمل عيادات خارجية ومعامل وتحاليل وأشعة ووحدة الغسيل الكلوى والتى تشمل 4 ماكينات، بالإضافة إلى سكن للأطباء والتمريض .

ووجه محافظ أسوان المسئولين إلى عرض الموقف التنفيذى والإضافات المطلوبة بناءاً على مطالب أهالى القرية، ثم توجه اللواء أشرف عطية إلى موقع مشروع الصرف الصحى بقرية المحاميد والذى بلغت تكلفته 40 مليون جنيه بطاقة إستيعابية 3 ألاف م3/يوم حيث أعطى توجيهاته لرئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتفقد المشروع ميدانياً والإسراع في معدلات تنفيذ الوصلات المنزلية، فيما تم الإنتهاء بالكامل من مكوناته والتى تضم إنشاء محطة الرفع ومحطة المعالجة وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد بالمشروع، مكلفاً مدير عام الشباب والرياضة بإعداد تصور متكامل لتطوير مركز شباب المحاميد وعرضه على المحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أعمال التطوير به.