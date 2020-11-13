شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوجه بسرعة تغطية غرف التفتيش بشارع مصرف إسلام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بسرعة إعادة تغطية غرف التفتيش بشارع مصرف إسلام بحي الأزهري، حفاظا على سلامة المارة بالشارع، والتي قد لاحظ أنها مفتوحة، خلال جولته، اليوم، حيث شدد على تغطيتها وعدم ترك المنطقة قبل أن يتم الانتهاء منذ ذلك، موجها بإجراء التغطية الدائمة وبالشكل الفني المطلوب ومتابعة ذلك من خلال الوحدة المحلية مع الجهة المختصة وهي إدارة الصرف التابعة لمديرية الري.

واستمع المحافظ لمطالب بعض المواطنين المقيمين بالمنطقة، مطالبا إياهم بالتعامل الإيجابي مع أي مشكلة أو مخالفة للقانون في أي مجال، وذلك من خلال إبلاغ الجهة المختصة، ومتابعة تنفيذ الحلول، ومنوها للأهالي أنه سيتم إصلاح غرف التفتيش بالشارع خلال ساعات.

ومن جانبه، أفاد رئيس المدينة بأن تلك الغرف تم تغطيتها أكثر من مرة بغطاء حديد عن طريق إدارة الصرف المغطى بالري، والتي تتعرض للسرقة بشكل متكرر، مؤكدا أنه تم التواصل مع الصرف المغطي بالري لتنفيذ توجيهات المحافظ بتغطية الغرف طبقا للموصفات الفنية المطلوبة والتي لا يمكن إزالتها مرة أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم بشكل مؤقت تغطية الغرف بغطاء خرساني، وذلك خلال ساعات، حتى يتم تنفيذ الغطاء المطابق للمواصفات من خلال إدارة الصرف المغطى، والذي سيتم خلال 24 ساعة بحد أقصى تنفيذا لتعليمات المحافظ.

جاء ذلك خلال جولته، اليوم عقب صلاة الجمعة بمسجد مجمع الجزيرة، والذي قد أقيمت به صلاة الجنازة لأحد العاملين بالوحدة المحلية «وليد عبدالحفيظ – مشرف حديقة عابدين»، حيث حرص المحافظ على مواساة أسرته وتقديم التعازي، والذي رافقه خلال الجولة: اللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف.

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