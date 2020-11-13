قصواء الخلالي في معرض الشارقة بطبعة جديدة من "عذراء المونتسيرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

صدرت حديثاً عن دار السعيد للنشر والتوزيع في القاهرة، طبعة جديدة رواية "عذراء المونتسيرات" للإعلامية والروائية قصواء الخلالي، والتي تعد أولى أعمالها الأدبية.

ونفدت كل طبعات الرواية بعد مشاركتها فى عدد من المعارض العربية والمحلية آخرها معرض المنصورة الأول للكتاب، والطبعة الجديدة متاحة الآن بجميع المكتبات الكبرى بالقاهرة والمحافظات المختلفة، وعبر الإنترنت فى مصر والعالم العربى، وهي متاحة لجمهور معرض الشارقة الدولى للكتاب فى دورته التاسعة والثلاثين بجناح دار السعيد للنشر بقاعة 3 T5.

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وتدور أحداث الرواية في إطار رومانسى اجتماعي وتعرج الكاتبة من هذا الإطار بـ"عذراء المونتسيرات" إلى شق روحانى لا يخلو من حوار يدور بين البطلة ونفسها، واختارت الكاتبة جزء من الحوار كغلاف لنهاية روايتها "سامحينى لأنني أرهقتك كثيراً وحملتك ما لا تطيقين فأذيتك أكثر، سامحينى لأني نقضت كل عهودي معك بل وحنثت يميناً أنك ستكونين تلك النفس المرفهة المقدمة على كل ما يليك، حتى انني نصحت هؤلاء البائسين مثلي بما عجزت عنه أمامك، فلتغفري لي أيتها المتماسكة في قاع الركام".

وتسافر الرواية بالقارئ في رحلة من الأسرار والوقائع التاريخية حيث تدور أحداث الرواية في واحد من أعلى جبال العالم، وهو جبل المونتسيرات في أسبانيا في إطار تشويقي.

وقصواء الخلالي مذيعة تلفزيون وراديو تترأس تحرير برامجها، قدمت العديد من البرامج خلال مسيرتها المهنية أبرزها "على اسم مصر" و"صباح دريم" وبرنامج قهوة المثقفين عبر أثير الإذاعة، وتقدم حاليا برنامج "المساء مع قصواء" عبر شاشة قناة "TeN" الفضائية الجمعة والسبت من كل أسبوع، وكتبت في العديد من الصحف المصرية مثل اليوم السابع و الدستور وغيرها وتكتب حاليا مقال أسبوعي في جريدة المصري اليوم.