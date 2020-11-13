"الآياتا": برنامج مع الدول الأفريقية لتعزيز سلامة الطيران خلال 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا" مشروع سلامة مدته 3 سنوات، بالتعاون مع اتحاد الخطوط الجوية الأفريقية (AFRAA) واللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC) لتقديم الدعم الفني لشركات الطيران الأفارقة والدول الأعضاء في سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد (SAATM) لضمان الحفاظ على معايير سلامة الطيران العالمية.

وقال "الآياتا" في بيان له، إنه تم إطلاق هذه المبادرة المدعومة بمنحة من بنك التنمية الأفريقي لمنظمة "الأفكاك"، ومخصصة بشكل خاص لشركات النقل في البلاد التي وقعت على برنامج الاتحاد الأفريقي الرائد لسوق النقل الجوي الأفريقي (SAATM).

وأضاف أن المشروع يعمل على تحديد شركات الطيران المؤهلة، وإجراء تحليلات للفجوات والتوصية بالإجراءات التصحيحية لكل شركة نقل مشاركة لإعدادها لرحلات جوية خاضعة لتدقيق السلامة التشغيلية (IOSA) أو تقييم معايير "الآياتا" للسلامة (ISSA)، بالإضافة إلى ذلك يتلقى موظفو شركات الطيران المشاركة تدريبات على أنظمة إدارة الجودة والسلامة، كما تستضيف اتحادات النقل الجوي الدولي و"الأفرا" و"الأفكاك" ورش عمل ودورات تدريبية تعقد في مرافقها في نيروبي جوهانسبرج وداكار.

وأوضح تيفيرا ميكونين الأمين العام "الأفكاك": "أننا ملتزمون بفتح أجواء إفريقيا من خلال SAATM ودعم شركات الطيران في المنطقة للقيام بذلك"، مضيفًا أنه يجب على شركات الطيران التي ترغب في الاستفادة من مزايا السوق والتوسع التجاري في SAATM أن يتم اعتمادها من خلال برنامج تدقيق السلامة التشغيلية (IOSA) أو برامج تقييم السلامة القياسية (ISSA)، وأشار إلى أن كلا من برنامجي السلامة معترف بهما عالميًا.