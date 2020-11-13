محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
بدأت واعظات الأزهر الشريف تنظيم مجموعة من اللقاءات الإلكترونية، الجمعة، لتوعية الناس خاصة من السيدات والفتيات بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا بعد الإعلان عن بدء زيادة أعداد المصابين مؤخرًا.
تأتي تلك اللقاءات الافتراضية التي يتم تنظيمها بدءًا من ظهر اليوم عبر المنصات الإلكترونية في إطار الحملة التوعوية التي أعلن عنها مجمع البحوث الإسلامية أمس لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، بعنوان: "أمانك في التزامك".
كانت هذه تفاصيل خبر واعظات الأزهر يبدأن لقاءات إلكترونية للتحذير من مخاطر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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