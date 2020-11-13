المعاينة: ماس كهربائي نتج عنه اشتعال "كابينة دوكو" بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة عن ملابسات حريق اندلع في "كابينة دوكو" بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، الجمعة.

البداية كانت بتلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض بقرية المنوات.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إطفاء الجنوب.

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وتبين بالفحص نشوب الحريق في كابينة دوكو المخصصة لرش السيارات بقطعة أرض على مساحة 400 متر، تشغل الكابينة نحو 100 متر منها.

وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، وحالوا دون امتدادها إلى المنازل المجاورة، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وكشفت المعاينة عن حدوث ماس كهربائي نتج عنه اشتعال النيران بسقف الكابينة وأحد الجانبين. وتسبب احتواء الكابينة على مادة سريعة للاشتعال في ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علي شلش حكمدار الجيزة.