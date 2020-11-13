شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة طالبة جامعة الأزهر بعد تعرضها لحادث سير خارج الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ استقرار حالة الطالبة التي تعرضت لحادث سير خارج الجامعة، الأسبوع الماضي.

وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات أنه عقب تعرض الطالبة للحادث نقلت إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، الذي يقع في محيط الحادث، لافتًا إلى أنه فور علم قيادة الجامعة بالحادث، وجه رئيس الجامعة على الفور بنقل الطالبة لأحد مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة، مضيفًا أنه تم اصطحاب سيارة إسعاف، وتم نقلها في وجود كل من الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكانت تعاني من كسور بالطرفين السفليين، فتم التعامل جراحيًّا مع الكسور، ثم بعد ذلك بدأت الطالبة تعاني من أزمة تنفسية حادة، وانخفاض نسبة تشبع الأكسجين بالدم، وعلى الفور عمل لها موجات صوتية على القلب، والتي أثبتت وجود احتمالية عالية لوجود جلطة بالشريان الرئوي؛ فأعطيت مذيبًا للجلطة؛ بناءً على هذه الاحتمالية، وبعد ذلك كانت الطالبة لا تزال تعاني من أزمة تنفسية مع انخفاض حاد في نسبة الأكسجين؛ فوضعت الحالة على CPAP ولكن دون تحسن ملحوظ؛ فتم عمل أشعة عادية على الصدر عاجلة؛ لتعذر عمل أي فحوصات أكثر دقة في هذا الوقت؛ نظرًا لحالة المريضة الحرجة، وتبين وجود Rt Pnmothorax (استرواح هوائي للرئة اليمنى) وعلى الفور استُدعي أطباء جراحة القلب والصدر؛ وركبت أنبوبة صدرية، ووضعت المريضة على CPAP مع وجود تحسن ملحوظ في نسبة تشبع الأكسجين بالدم.

وفور استقرار الحالة أجري لها دوبلكس على أوردة الطرفين السفليين، وعمل أشعة مقطعية بالصبغة على الشريان الرئوي، وعمل أشعة مقطعية على الصدر، وتبين عدم وجود أي جلطات بأوردة الطرفيين السفليين، وعدم وجود جلطات بالشريان الرئوي، وبعرض الأشعة المقطعية على الصدر على أطباء الصدر تبين وجود التهاب رئوي شديد على الرئة اليسرى، والتهاب في الجزء السفلي للرئة اليمنى consolidation collapse وبحاجة إلى العلاج الدوائي المكثف، مع إمكانية عمل منظار للرئة bronchoscopy وهو ما يُعَدُّ له حاليًا، ونبَّه أطباء الصدر على أن تحسن وضع الرئة اليسرى في مثل هذه الحالات يستغرق بعض الوقت؛ نظرًا لتأثر الرئة اليسرى بصورة شديدة.

ولا تزال الطالبة محجوزة بالمستشفى، وتلقى رعاية طبية كاملة، ومتابعة من الأطباء على مدار الساعة.