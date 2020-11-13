شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 6 حالات شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، 6 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، بعد تحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 149 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 627.

وأكد على وجود حالة واحدة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و43 حالة أخرى تحت العزل المنزلي.