شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو الحسن سفيرًا للنوايا الحسنة خلال حفل توقيع «فارس على جواد الغدر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختار الاتحاد العربى الأفريقى للتنمية المستدامة والمتكاملة الكاتبة الصحفية أسماء أبوالحسن سفيراً للنوايا الحسنة، خلال حفل توقيع كتابها «فارس على جواد الغدر» بمكتبة الكتب خان والذى صدر عن دار حرف للتوزيع والنشر.

حضر الاحتفالية الدكتورة منى شمس، المخرجة بالتليفزيون المصري، والدكتورة داليا أحمد، ممثلًا لرئيس مهرجان فارس العرب، والدكتورة شيماء محمود، من الشخصيات العامة، والكاتب الأديب عيد رمضان، مدير دار حرف للنشر والتوزيع، والسفير شريف ماهر، والشاعر وجيه الكاتبة، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والأدباء.

قدم فقرات الحفل الكاتب الصحفي محمد أبوالعلا، صاحب برنامج «هام جدًا»، وتخلل الحفل فقرات فنية وغنائية لعدد من الفنانين.

ويدور الكتاب عن قصة حقيقية لشابين كانا معًا والتحقا بالكلية الحربية وتخرجًا فيها وأقسما بأن يضحيا من أجل الوطن واستقراره، فقدم أحدهما نفسه فداءً للوطن بينما خان الآخر دينه ووطنه وباع نفسه للجماعات التكفيرية وقتل صديقه من أجل حفنة من الدولارات.

القصة من أدب الملاحم البطولية للعسكرية المصرية.

من جانبها، أثنت الدكتورة منى شمس على أحداث القصة ووعدت بإخراجها في حلقات تليفزيونية.

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