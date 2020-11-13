شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: انتهاء إصلاح الصرف الصحي بمنطقة أبوشحاتة بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة انه تم الانتهاء من أعمال الاصلاح بمنطقة الهبوط الارضى بمنطقة ابو شحاته خلف المعهد الدينى بمدينة الاسماعيلية.

وقال ان فرق الصيانة الفنية قد انتهت من أعمال الاصلاح وتغيير خط الصرف الصحى بالمنطقة التي تعرضت للهبوط قطر 6 بوصة فخار واستبداله بخط اخر قطر 6 بوصة pvc بطول 25 متر نظرا لتهالكه وعدم قدرته على استيعابه للتصرفات الزائدة بالمنطقة.

مؤكدا انه فور حدوث الهبوط الارضى انتقلت فرق الصيانة الفنية والشبكات لمكان الهبوط والدفع بكافة المعدات المطلوبة والبدء الفورى في اعمال الاصلاح والانتهاء منها في وقت قياسى وطبقا للمواصفات الفنية، والعمل على اعادة الشىء لاصله حتى لا تتاثر الحركة المرورية بالمنطقة.

يأتى ذلك في اطار حرص الشركة على العمل الدائم والمستمر على تحسين الخدمات في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى من خلال استراتيجية وخطة عمل وضعتها الشركة من أجل استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين