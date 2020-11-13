شكرا لقرائتكم خبر عن واعظات الأزهر يبدأن لقاءات إلكترونية للتحذير من مخاطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت واعظات الأزهر الشريف تنظيم مجموعة من اللقاءات الإلكترونية، اليوم، لتوعية الناس خاصة من السيدات والفتيات بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا بعد الإعلان عن بدء زيادة أعداد المصابين مؤخرًا.

تأتي تلك اللقاءات الافتراضية التي يتم تنظيمها بدءًا من اليوم الجمعة عبر المنصات الإلكترونية في إطار الحملة التوعوية التي أعلن عنها مجمع البحوث الإسلامية، أمس، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، بعنوان: «أمانك في التزامك».