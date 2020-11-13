شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يشاركون في إحتفالات دير مارجرجس بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، توافد عشرات الأقباط، تزامناً مع اليوم الرابع للإحتفال بذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» في فلسطين.

وحرص زوار الدير على المشاركة في زفة الأيقونة بحضور أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والتي شددت على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الأحترازية وإلغاء مظاهر الإحتفال المعتادة مثل الإعوام الماضية، وأقتصارها هذا العام على الزيارات اليومية فقط، لمكافحة إنتشار فيروس كورونا.

بدأت الإحتفالات والتى تستمر لمدة سبعة أيام من 10 نوفمبر وحتي 16 نوفمبر 2020، بحمل أيقونة كبيرة للشهيد العظيم مارجرجس الروماني، وأمامهم الشمامسة بالملابس البيضاء وتعلو أصواتهم بالتسابيح، وخلفهم الرهبان وبدأت الدورة والطواف بالإيقونة كأهم مظهر من مظاهر الأحتفال والتى يطلق عليها أسم الدورة أو الزفة.

واصطف خلف الأيقونة عدد كبير من الزوار، والتي تعالت أصوات الترانيم والتسابيح والمدائح والزغاريد من النساء حين رؤيتهم ايقونة الشهيد مارجرجس الروماني، داخل الكنيسة الأثرية للدير، وذلك وسط إجراءات أحترازية مشددة من أرتداء الكمامة وتطبيق مسافة التباعد الإجتماعي.

وفي نفس السياق، وضعت مديرية أمن الأقصر بناء على تعليمات اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة لتأمين الاحتفالات، وانتشارا موسعا لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، وتركيب بوابات إلكترونية على مداخل ومخارج الدير وعلي الطرق المؤدية إليه، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.

وكان قد أعلن دير مارجرجس بالرزيقات، أنه تقرر عدم وجود مبيت أو إقامة خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائياً، مع وجود إقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الاحتفال التي تنتهي في يوم 16 نوفمبر 2020 المقبل. وحذر دير مارجرجس بالرزيقات، أنه على جميع الزائرين ممن يرغبون في زيارة الدير والمزارات، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل المجيء للدير، ومنع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأى شكل عن الزيارة، وذلك لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين خلال فترة الاحتفالات.

Advertisements