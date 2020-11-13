شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك بالشرقية يحل 390 شكوى للمواطنين ويشن حملات على المخابز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمر كامل الحوام، مدير جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، أن الجهاز يبذل قصاري جهده لحماية حقوق المواطنين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب، من خلال شن عدة حملات رقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والتي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات متنوعة ضد المخابز المخالفة للاشتراطات التموينية، وضبط دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، قد حقق ضربات استباقية فى مجال الرقابة على المخابز والدقيق المدعم، حيث تم تحرير محضر ضد مسئول مخبز افرنجي و ذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 14 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم بوزن 700 كجم ، كما تم تحرير محضر ضد مسؤول مخبز شامي ، و ذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات، والتحفظ على 10 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم بوزن 500 كجم ، والمحضر رقم 3911 جنح أ د ط ثان الزقازيق ، ضد صاحب مخزن دقيق فاخر بدون ترخيص بناحية طريق هرية القديم شارع الشربيني ثان الزقازيق ، وذلك لإدارة مخزن بدون ترخيص وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ علي 200 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم بوزن 10 طن.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخبز شامي ، و ذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وكذلك التحفظ علي 40 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم بوزن 2 طن ، وكذلك تحرير محضر ضد مسئول مخبز افرنجي، و ذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، والتحفظ علي 14 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم بوزن 700 كجم ، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد صاحب مخبز افرنجي ، و ذلك لإدارة مخبز بدون ترخيص و حيازة سلع مجهولة المصدر ، و تم التحفظ على 20 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم بوزن 1 طن ، كما تم تحرير المحضر رقم 2298 جنح أ د ط مركز ديرب نجم، ضد صاحب مخبز شامي بناحية شارع العبور بندر ديرب نجم، و ذلك لإدارة مخبز بدون ترخيص و حيازة سلع مجهولة المصدر، و تم التحفظ علي 20 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم بوزن 1 طن.

كما تم تحرير المحضر رقم 2299 جنح أ د ط مركز ديرب نجم، ضد صاحب مخبز شامي بناحية شارع مدرسة الزراعة بندر ديرب نجم، و ذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، و تم التحفظ علي عدد 5 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم بوزن 250 كجم ، والمحضر رقم 2300 جنح أ د ط مركز ديرب نجم ، ضد صاحب محل حدايد و بويات بناحية شارع مدرسة الزراعة بندر ديرب نجم، و ذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، و تم التحفظ علي 15 جردل بويات دهان زنة 15 كجم بوزن 225 كجم ، كما تم شن حملات على محلات بيع الخبز السياحى والافرنجى والطباقى، للتأكيد علي ضرورة الاعلان عن الأسعار ووزن الرغيف واعلام اصحاب تلك المنشآت بقانون حماية المستهلك، والعقوبة المقررة حال مخالفة تلك المعلومات ،كما تم تحرير 4 محاضر ضد مخابز لبيع الخبز المدعم و ذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

جدير بالذكر أنه قد ورد إلى فرع جهاز حماية المستهلك خلال شهر أكتوبر ما يقرب من 390 شكوى، والتي يتم فحصها بشكل يومى من قبل العاملين بالفرع ، والتأكيد على ضرورة حسن التعامل مع جمهور المستهلكين وعمل لقاءات اسبوعية مع العاملين.

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