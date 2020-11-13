شكرا لقرائتكم خبر عن نادى أدب السويس يحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال نادى الأدب بقصر ثقافة السويس فاعلية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف بعنوان «السيرة النبوية عبر ودروس» تحدث فيها الأديب والباحث دكتور محمد المصرى والشاعر خالد الكيلاني، وتحدث المصري أن المولد النبوى الشريف هو إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشرى وهذه الرحمة لم تكن محدودة بل شملت تربية البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم، كما قال أن الإحتفال بالمولد النبوى الشريف في هذه الذكرى العطرة من أفضل الأعمال لأنه تعبير عن الفرح والحب له والسيرة النبوية هي بمثابة عبّر ودروس في تاريخ الإنسانية لتظل نبراس للعالم أجمع يهتدى بها ويسير على خطى الحبيب رسول الإنسانية والرحمة المهداة، بينما تحدث الكيلاني معبرا بقصائده المتميزة عن السيرة النبوية الشريفة من خلال ديوانه الشعرى حبيبى يارسول الله الذي طرح من خلاله مجموعة من القصائد التي عبّرت عن هذه الذكرى العطرة، تخلل ذلك تواشيح دينية للمبدع المتميز سيد الحسينى والفنان سمير الأمير، وقد أدار الفاعلية الأديب والشاعر فوزى محمود، أعقب ذلك أمسية بعنوان إبداعات لأدباء وشعراء السويس، أدار الأمسية الأديب والقاص ياسر محمود.

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