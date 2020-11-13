شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد موقف سيارات الضبعة ورأس الحكمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، اليوم الجمعة، موقف سيارات مدينة الضبعة ورأس الحكمة بمدخل المدينة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بوقوف سيارات الأجرة بالموقف المخصصة لها.
كما شدد محافظ مطروح على ضرورة التزام سائقى السيارات والركاب بارتداء الكمامات مع المتابعة المستمرة من إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة المرور حفاظا على لاصحة العامة ومنع إنتشار فيروس كورونا.
كما وجه «شعيب» الشكر لعمال مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة المياه والصرف الصحى والحماية المدنية على جهودهم خلال فترة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية.
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