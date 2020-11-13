شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد شارع الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عقب صلاة الجمعة اليوم بجولة ميدانية بشارع الاسكندرية بمدينة مرسى مطروح .

حيث شدد محافظ مطروح على ضرورة تنبيه جميع أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم التعدى على الأرصفة ، مع إزالة كافة الإشغالات بالشوارع خاصة بوسط المدينة لتيسير الحركة المرورية و المواطنين مع الحفاظ على المظهر الحضارى ، وتنظيم مجلس مدينة مرسى مطروح وشرطة المرافق حملة مكبرة مع بداية الاسبوع لإزالة أى مخالفات أو تعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية و توقيع المحاضر القانونية اللازمة ضد أى تجاوزات أومخالفات ، وموجها بأهمية التزام أصحاب المحال بالنظافة والحفاظ على المظهر الحضارى والصحة العامة ووضع سلات لتجميع القمامة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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