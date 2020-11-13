شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبنى على مساحة ١٢٠ مترًا بدون ترخيص بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، اليوم الجمعة، حملة لتنفيذ قرار لإزالة مبنى بدون ترخيص من دور واحد عبارة عن مغسلة سيارات على مساحة 120 مترا بمدخل منطقة القباحى الغربى – حى شرق. وتمت أعمال الحملة بقيادة اللواء الدكتور عماد أبوالعزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات، وأحمد عبدالصبور، مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، ومدحت عبدالعال، نائب رئيس الحى، والقوة المرافقة.\

وأكد اللواء الدكتور عماد أبوالعزايم أن أعمال إزالة التعديات مستمرة بشكل دورى للتصدى وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وعودة هيبة وسيادة الدولة.

من جانبه، ناشد محافظ الأقصر المواطنين الالتزام بالقوانين المقررة المنظمة لأعمال البناء، واتباع كافة الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المخالفات البنائية وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.