شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع إزالة آثار سيول الأمس بمدينة السلوم الحدودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام رجال مجلس مدينة السلوم برئاسة عادل منصور رئيس المركز بتخطى ازمة السيول والامطار التي اجتاحت مدينة السلوم اليوم بدون اي خسائر وتم رفع المياة المتراكمة وذلك بفضل الاستعداد بكافة المعدات مع تسليك كافة مخرات السيول لكي لا تعيق السيول وهى في طريقها للبحر.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة بتكثيف كافة الجهود لتيسير حركة المواطنين والسيارات وازالة اي معوقات .
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