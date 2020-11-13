«الأرصاد»: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة غداً.. ودرجة حرارة القاهرة 25

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب الصعيد .
والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء .
ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري ، ومتوسطة الى غزيرة على بعض المناطق ( السلوم – سيدي براني - مطروح - الإسكندرية – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش ) .
وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة أحياناً على الوجه البحري ومدن القناة .
والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد نشطة على السواحل الغربية ، وعلى خليج السويس وتؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية .
ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان .
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية ، والبحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 25- 16 " ، الإسكندرية " 23 – 16 " ، قنا " 29 - 15 " ، الأقصر " 30– 15 " ، أسوان " 30– 15 " .
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الوضع في مصر
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اصابات
110,095
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تعافي
100,760
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وفيات
6,417
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