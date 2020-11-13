شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة غداً.. ودرجة حرارة القاهرة 25 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري ، ومتوسطة الى غزيرة على بعض المناطق ( السلوم – سيدي براني - مطروح - الإسكندرية – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة أحياناً على الوجه البحري ومدن القناة .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد نشطة على السواحل الغربية ، وعلى خليج السويس وتؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية ، والبحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

Advertisements

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 25- 16 " ، الإسكندرية " 23 – 16 " ، قنا " 29 - 15 " ، الأقصر " 30– 15 " ، أسوان " 30– 15 " .