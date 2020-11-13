شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط يتبرع بدمه لإجراء جراحه عاجلة لسجين في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة انسانية أقدم ضابط شرطة بمركز شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية على التبرع بالدم لإنقاذ حياة سجين يجري عملية جراحية بمستشفى المنزلة أثناء فترة حجزه.

وأكد شهود عيان أن الملازم أول أحمد حمدين من قوة مركز شرطة المنزله كان يقوم بالمرور اليومي المعتاد على المساجين الذين يخضعون للعلاج بمستشفى المنزلة وفوجئ بسيده تبكي بإنهيار شديد، وعلم منها أن زوجها سجين ويحتاج للدم لإجراء جراحة هامة في الصباح الباكر ولا تجد أحد يتبرع به ولا توجد فصيلته ببنك الدم بالمستشفى ولا تعرف كيف توفر الدم .

وأضاف شهود العيان، أن الضابط سأل الأطباء على حالة السجين وفصيلة دمه ثم أمر بوضح الحراسة اللازمة عليه ثم توجه مع زوجة السجين لمعمل المستشفى وطلب عمل التوافق وتبرع بدمه لإنقاذ حياة السجين.

وقال محمد رزق طمان، فني معمل ببنك الدم في مستشفى المنزلة المركزي، فوجئت بالملازم أول أحمد حمدين يدخل بنك الدم ومعه زوجة سجين وطلب عمل توافق مع فصيلة السجين وبالفعل طلع توافق في فصيلة الدم فطلب التبرع بدمه لصالح السجين.

وأضاف: «السجين كان محدد له إجراء عملية عظام لتركيب «شرائح ومسامير» له في ذراعه وطلب الأطباء تجهيز قربة دم له نظرا لإحتياجه لها أثناء الجراحة وفشلت زوجة السجين في توفير متبرع وكانت شهامة ورجولة الضابط أنه التبرع للسجين بدمه ليؤكد للجميع أن بلدنا»فيها حاجة حلوة«.

وتابع «أخذنا قربة دم من الضابط ورفض أن نتحدث فيما حدث قائلا دي حاجة بيني وبين ربنا»، لكن صراحة الموقف الإنساني جعلني التقط له صوره وأنشرها على موقع التواصل الاجتماعي لأنه ضابط عنده رحمة وإنسانية ومثال يحتذى به في التعامل مع المساجين على أنهم بشر.

ولاقت صورة الضابط وهو يتبرع بدمه استحسان كبير بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا أن ما فعله الضابط مثال يحتذى به للإنسانية والرحمة وقدوة حسنة لزملائه.

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يذكر أن النقيب أحمد غراب، رئيس تنفيذ الأحكام بمركز شرطة المنزلة، سبق وسدد ديون سيدة لديها حكم نهائي بالسجن، عندما علم أن زوجها مريض ويحتاج لإجراء جراحه ولم تتمكن من سداد باقى أقساط القرض للبنك بعد توقف زوجها عن العمل.