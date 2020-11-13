شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وإنارة أنفاق كورنيش وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذ حى وسط الإسكندرية عمليات صيانة وإنارة لجميع الأنفاق على طريق الكورنيش في نطاق الحي، وهي أنفاق السلسلة والشاطبي وكامب شيزار والإبراهيمية . يأتي ذلك وفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط ، كما تم في سياق متصل في إطار خطة الارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بالحي، وجاري المتابعة والعمل مستمر بإطلاق التيار لـ ٣٨٠ ذراع و ٥٠ عامود بمنطقة الحضرة الجديدة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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