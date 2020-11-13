شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب وبيع صقر شاهين بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محميات البحر الأحمر، التابعة لوزارة البيئة، من إحباط تهريب صقر شاهين بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته واتفاقية سايتس للأنواع المهددة بالانقراض بالتعاون مع شرطة مرسى علم.

كانت محميات البحر الأحمر قد تلقت إخطار من شرطة مدينة مرسى علم بضبط صقر بحوزة مجموعة من الأشخاص بغرض الاتجار فيه وتطلب معاينته من قبل المتخصصين بالحياة البرية بالوزارة.

وفور تلقى الإخطار تم تشكيل لجنة من محمية وادى الجمال لمعاينة الصقر وبيان نوعه، حيث اتضح أنه صقر شاهين، والذى يعد أحد الأنواع المهددة بخطر الانقراض والمدرجة في لوائح الأنواع الممنوع الاتجار فيها للحفاظ عليها، وقد تم إجراء كافة القياسات العلمية عليه لبيان حالته الصحية ونوعه، حيث تبين أنه ذكر بالغ من نوع Falco peregrinus ويحتاح للرعاية، وأنه جاري حاليا معالجة ورعاية الصقر من قبل المختصين نظرا لتأثر حالته الصحية أثناء تهريبه، على أن يتم إعادة إطلاقه فور استعادة قدرته على الحياة في بيئته الطبيعية.

الجدير بالذكر أن الصقور تتعرض لضغط شديد من قبل الصيادين في أغلب أنحاء العالم وتقوم محميات البحر الأحمر سنويا بحملات للتصدى لعمليات الصيد والتهريب لها.