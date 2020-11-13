شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة أقساط ومقدمات شقق الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، الاثنين الماضي، طرح كراسات الشروط لحجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطي الدخل في أكثر من 20 مدينة جديدة.

وتشمل كراسات الشروط تفاصيل الوحدات المطروحة بنظام الإسكان الاجتماعي، وعددها 100 ألف وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 75 و90 مترًا لمستويات الدخل حتى 6000 جنيه للأسرة و4500 للأعزب، في مدن بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة “منطقة غرب المطار”15 مايو، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، أسوان الجديدة.

وتتضمن كراسة الشروط تفاصيل أنظمة السداد للشقة بمساحة 75 مترًا والتي يبلغ إجمالي قيمتها 244 ألف جنيه، حيث يتم سداد 12.5 ألف جنيه مقدم جدية الحجز، ثم يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1/4/2020 بواقع 2100 جنيه للدفعة الواحدة.

وتنص شروط التمويل على حصول العميل الذي يصل دخله إلى 2000 جنيه شهريا علي دعم من صندوق الإسكان الاجتماعي بقيمة 60 ألف جنيه، ليتم استكمال قيمة الشقة من خلال آلية التمويل العقاري، حيث يقوم البنك بتمويل 160 ألف جنيه بقسط شهري 705 جنيه شهريا، لمدة 20 عاما بزيادة 7% سنويا ”متناقصة”، والعميل الذي يصل دخله إلى 6 آلاف جنيه يسدد قسطا شهريا بقيمة 969 جنيها شهريا.

اما بالنسبة لأنظمة السداد والأقساط للشقة إسكان اجتماعي بمساحة 90 مترا والتي يبلغ إجمالي قيمتها 310 ألف جنيه، فإنه يتم سداد 15.5 ألف جنيه مقدم جدية الحجز، على أن يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية خلال تبدأ في 1/4/2020، بواقع 2600 جنيه للدفعة الواحدة، على أن تكون الأقساط الشهرية بالنسبة

للعميل الذي يصل دخله 2500 جنيه، فإنه سيسدد 967 جنيها شهريا، لمدة 20 عاما قيمة تمويل البنك للوحدة بقيمة 220 الف جنيه.

وتتضمن كراسات الشروط طرح 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل، في مدن ، 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، بدر، وحدائق العاصمة، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، ورشيد الجديدة.

ويشترط في المتقدم لوحدات متوسطي الدخل، أن يكون الحد الأقصى للدخل بالنسبة للأسرة 9 آلاف جنيه شهريا مقابل 7 آلاف جنيه شهريا للاعزب.

حيث تبلغ قيمة الشقة بمساحة 100 متر 471 ألف جنيه، على أن يتم سداد 48 ألف جنيه مقدم جدية الحجز، وسداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع 25% خلال مدة التنفيذ تبدأ في 1/4/2020، ويبدأ القسط الشهري من 1500 جنيه بزيادة8% سنويا “متناقصة”.

وتبلغ قيمة الشقة بمساحة 110 مترا حوالي 503 آلاف جنيه، حيث يتم سداد 51 ألف جنيه مقدم جدية الحجز، ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ تبدأ في 1/4/2020، ويبدأ القسط الشهري من 1700 جنيه شهريا.

وتبلغ قيمة الشقة بمساحة 120 مترًا 546 ألف جنيه، حيث يتم سداد 55 ألف جنيه قيمة جدية الحجز، ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ تبدأ في 1/4/2020، ويبدأ القسط الشهري من 1850 جنيها شهريا.