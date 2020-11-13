شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، أثناء تلقيها العلاج في مستشفي العريش العام ، ليصل عدد الحالات إلي 43 حالة علي مستوي المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء ، أن الحالة لسيدة في أواخر الثمانينات من العمر من مدينة العريش ، حيث توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفي العريش العام عقب إصابته بالفيروس.

أضاف شوكه، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين ، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش بمعرفة أدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرته

أشار شوكة ، إلي أن هذه الحالة تعد حالة الوفاة الـ 43 في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد ستجد.