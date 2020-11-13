شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الاسكندرية»: رواد المساجد مدركون لأهمية إجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة في مديرية أوقاف الاسكندرية، أن جميع الخطباء على مستوى المساجد التزموا بخطبة الجمعة الموحدة اليوم تحت عنوان «أدب الحوار والتعبير عن الرأى»، سواء بالموضوع أو زمن الخطبة المقررة.

وأضاف، إن الإسلام العظيم أعلى من شأن الحوار، فقال تعالى«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسن، وبالحوار تبنى الأوطان وتتقدم الدول ويقضي على الخلاف والنزاع والشقاق، والإسلام الحنيف علمنا كيف يكون الحوار حتى مع المخالفين كما في قصة خلق آدم عليه السلام.

بدوره قال الشيخ محمد خشبة،وكيل الوزارة، ان من أهم مجالات الحوار ما يكون بين أفراد الأسرة فإنه من أعظم السبل للقضاء على الخلافات والصراعات الأسرية، كما أنه السبيل الأقوم لتربية الأبناء تربية صحيحة.

وعلق على فعاليات اليوم في خطبة الجمعة والالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلأً: أن أوضاع المساجد مستقرة، والحالة العامة طيبة وان الرواد على قدر كبير من الوعى والفهم والالتزام بالضوابط والتدابير الوقائية.