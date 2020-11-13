شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لكيفية التعامل مع الكيماويات بـ«مياه كفرالشيخ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المحاسب عصام بدر, رئيس قطاع مركز التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ , أنه بفضل الله وبرعاية المحاسب خالد جمعه, القائم بتسيير اعمال الشركه تم الانتهاء من البرنامج التدريبي في اساليب التعامل مع الكيماويات( لفني تشغيل مياه درجة رابعه) وذلك في الفترة من 8/11/2020 حتي 11/11/2020 بمركز تدريب الشركة بكفرالشيخ , وقام بالمحاضرات وتدريب الفنيين الكيميائي سامح الهلالي .
وأضاف بأنه تم تنفيذ دورة التدريب بالإلتزام بالإجراءات الإحترازيه لمواجهة كورونا, وأن تلك الدوره تم تنفيذها حرصا علي سلامة الفنيين المتعاملين مع الكيماويات في تنقية مياه الشرب بالشركه لتقديم كوب مياه نظيفه للمواطن.
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