شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، من حملات النظافة والتجميل والتعقيم والتطهير، ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة ومراجعة كفاءة اعمدة الانارة بالشوارع والطرق العامة ، حفاظا على بيئة صحية ونظيفة ولتحسين الصورة البصرية أمام المواطنين والزائرين.

وفي هذا الإطار تابع اللواء ضياء الدين أبو العزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، أعمال النظافة بالمدينة والتي شملت رفع تراكمات القمامة والإشغالات، بالإضافة الي صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة والكشافات ، فيما قام المهندس وجيه صدقي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ،بمتابعة اعمال النظافة ورفع التراكمات بالمدينة، وتفريغ القمامة من الصناديق بالشوارع الداخلية والفرعية، كما تم توجيه سيارة لديرب البلد لرفع القمامة من مداخل ومخارج القري ، كما قام رؤساء الوحدات المحلية بأعمال الصيانة العامة للأعمدة واستكمال أعمال الإنارة، وتم إزالة النزلات وتغيير الاسلاك التالفة حرصا على ارواح المواطنين.

كما تابع المحاسب محمد العزونى، رئيس مدينة القنايات، أعمال نقل التراكمات والمخالفات بشوارع المدينة على مدار الورديات الثلاثة و نقل المخلفات الى النقطة الوسيطة ومن ثم الى المقالب العمومية ، فضلا عن رفع القمامه والاتربة والتراكمات بطول إمتداد جانبى الطريق العام و الشوارع الرئيسية وتوابع المدينة ، وذلك حفاظا على الصحة العامة والمظهر اللائق للمدينة ، كما قامت الدكتورة سحر لطفى، رئيس مركز ومدينة ههيا بالمتابعة والمرور والاشراف على اعمال النظافة اليومية، شملت نقل القمامة الى المقلب الجديد بالإضافة الي استمرار حملات النظافة بشوارع المدينة ورفع الأتربة والسفوحة من جانبى طرق مداخل المدينة ، وقاد المحاسب على الصناديلي ، رئيس مركز ومدينة بلبيس حملة نظافة شاملة بقطاع سعدون ، ومحيط مبني النيابة الإدارية والدوكار ، وأرض المستشار ونطاق محكمة بلبيس ومحيط مدرسة الشهيد حمزة، كما تم رفع السفوحه الرملية من جانبى طريق منطقة الساحة و منطقه الكوبرى العلوي وميدان الدكتور مجدى يعقوب