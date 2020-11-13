شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان الاجتماعي»: 26 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز في 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أكثر من 26 ألف مواطن قاموا بسداد مُقدمات جدية الحجز لوحدات محدودي ومتوسطي الدخل خلال 4 أيام، بمختلف مكاتب البريد، منذ بدء طرحها الاثنين الماضي، وحتى أمس الخميس.

وأضافت عبد الحميد، أن باب الحجز وسحب كراسات الشروط وسداد المقدمات مستمر حتى يوم الإثنين الموافق 7/12/2020.