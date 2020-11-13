شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية» تطرح حوالي 58 فدان لإنشاء جامعة خاصة بدمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح الموقع المقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط جامعة خاصة، حيث تم تخصيص قطعة أرض بالقرى السياحية غرب المدينة على مساحة (247774.27م2) بإجمالى ( 58.99 فدان)، لإقامة المشروع.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه فيما يتعلق بالنسبة البنائية، يشترط ألَّا تزيد مساحة المبانى عن 17% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع للمبنى بدروم وأرضي و دورين متكررين، وبردود أمامي 10 أمتار وجانبي 10 أمتار، وخلفي 10 أمتار ، ويتم الالتزام بالشروط الخاصة بوزارة التعليم العالى، وأخذ موافقتها، ولا يسمح بعمل أى فصول دراسية ومعامل بالبدروم.

وأضاف رئيس الجهاز أن مدة تنفيذ المشروع 10 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، مشيراً إلى أن المساحات المقترحة تحت العجز والزيادة، طبقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.