شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: المجتمع المدني قدم لنا أجهزة طبية بأكثر من نصف مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار تكاتف الجهود، والمشاركة المجتمعية، موجها الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة ، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

أشاد وكيل الوزارة بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالمنظومة، لافتا إلى أنه تم دعم مستشفي كفر صقر المركزي، بعدد ٢ ماكينة غسيل كلوي ماركة بي براون، لوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي، بقيمة تقديرية بلغت ٣٦٠ ألف جنيه، كما تم دعم مستشفي الحسينية المركزي، بماكينة غسيل كلوي لوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي، ولوحة كهرباء المحول الجديد، بتكلفة تقديرية بلغت ٢٤٨ ألف جنيه.

كما قامت نقابة الصيادلة بالشرقية بدعم مستشفي ديرب نجم المركزي، بجهاز أشعة تلفزيونية علي القلب، للإستخدام في العمليات الجراحية التشخيصية علي القلب للأطفال حديثي الولادة بالحضانات، بتكلفة تقديرية بلغت ٧٥ ألف جنيه، بالإضافة إلي دعم العناية المركزة بـ ٦ آسرة للعناية المركزة بالمستشفي، وكلف وكيل الوزارة مديري المستشفيات بسرعة إنهاء إجراءات التبرع، وتشغيل الأجهزة، ودخولها الخدمة لصالح المرضي بالمحافظة.