رياح وأمطار غزيرة إلى متوسطة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت والأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة، بالقاهرة والأقاليم.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، الجمعة، أنه بداية من الساعات الأولى ليوم السبت تبدأ الأمطار الغزيرة علي الإسكندرية، تتقدم إلى الدلتا وتصل إلى القاهرة الكبرى من خفيفة إلى متوسطة، حتى السواحل الشرقية تكون متوسطة إلى غزيرة نهاية اليوم، وتنشط الرياح على معظم المناطق الجنوبية للبلاد.

وأشارت إلى أن يوم الأحد، يشهد أمطارا على السواحل بالكامل وتكون غزيرة على السواحل الشرقية وتتقدم إلى الداخل في مناطق من سيناء تكون غزيرة على وسط سيناء، كما تنشط الرياح أكثر من يوم السبت و تشعرنا بالمزيد من الإحساس ببرودة الطقس على شمال وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: تنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يومي السبت والأحد.