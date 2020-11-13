القوى العاملة: تعيين 654 شاباً.. وصرف منح لـ 3643 من العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم بتعيين 654 شاباً، بينهم شاب من ذوى القدرات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1843 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 353 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار الوزير في بيان له، الجمعة، إلي أن المديرية قامت في مجال العمالة غير المنتظمة بصرف منحاً للرعاية الإجتماعية والصحية لـ 3643 عاملاً بإجمالى مليون و838 ألفاً و936 جنيه، فضلاً عن تسجيل 84 عاملاً جديداً بالمنظومة.

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وقال على أبو الحسن وكيل المديرية في تقريره للوزير حول ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي: إن المديرية تلقت 24 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها، وتحويل 3 شكاوى للقضاء، وحفظ 3 شكاوي أخرى، بالإضافة إلى 15 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة، وتم فض إضراب لـ 600 عامل بشركة كازارين للمنسوجات، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية للعمال بالمنشآت بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 118 منشأة ، وأسفر عن تحرير 34 محضراً ، وبحث 8 شكاوى في نفس المجال.

وأكد أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتم التفتيش على 303 منشأت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وتم تحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة.