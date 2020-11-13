الوضع خطير.. مستشفى النجيلة يصدر بيانًا عن الموجة الثانية لـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال مستشفى النجيلة للعزل في مطروح، إنه تحول لمستشفى رعاية مركزة لجميع مستشفيات مطروح لمرضى الكورونا الذين يحتاجون إلى رعاية نتيجة تدهور حالتهم في العزل المنزلي أو مستشفيات الصدر والحميات.

وأضاف المستشفى في بيان نشره مساء الخميس: "أصبحنا فقط رعاية مركزة، لم تأتِ إلينا أي حالة مستقرة على مدار 3 أشهر، تأتي إلينا الحالات الحرجة التي تحتاج لجهاز تنفس صناعي أو شبكة غازات قوية كتلك الموجودة بمستشفى النجيلة لحين إتمام إنشاء شبكة الغازات بمستشفى الصدر قريبًا".

وأشار البيان إلى أن الحالات تكون محولة من مستشفى الصدر والحميات وباقي مستشفيات مطروح طبقا لبروتوكول تحويل تابع لوزارة الصحة وتحت إشراف مديرية الصحة بمطروح.

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وأوضح أن المستشفى لديه طاقم طبي على أعلى مستوى من فريق الرعاية الحرجة بوزارة الصحة وطاقم تمريض عالى المستوى.

وقال البيان إن النجيلة لم يعد مستشفى لعزل الحالات المستقرة كسابق عهدها، فقط الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، نظرا لتطور الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد-19.

وأضاف: "نرجو من أهالينا تفهم الوضع الجديد للموجة الثانية من ذلك الوباء وأن الوضع خطير وأن هناك ميزة كبيرة لمطروح أن يكون بها مستشفى مخصص للرعاية الحرجة لحالات كورونا بمستشفى النجيلة".