بـ مظلة تأمين متكاملة.. 4 دقائق مصورة ترصد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، فيديو يرصد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة الكائن بتقاطع طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي مع محور 26 يوليو، وبدء التشغيل الفعلي له وذلك استجابة للامتداد الجغرافي لنطاق محافظة الجيزة ، وفرض مظلة تأمين متكاملة تغطى كافة أرجاء المحافظة.. ومساهمةً في تقديم حلول مبتكرة لمشكلات ازدحام مناطق وسط مدينة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفتحها الرسمية على "فيس بوك": إن المقر الجديد شمل عدد من المباني أبرزها غرفة إدارة أزمات مجهزة بأحدث التقنيات "شاشات متطورة- كاميرات مرورية حديثة – منظومة تتبع لسيارات النجدة والترحيلات والحافلات السياحية وناقلات المواد البترولية" بهدف تغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق قطاع أمن الجيزة، إضافة إلى ربط الكاميرات المثبتة لتأمين المحيط الخارجي للأقسام بهدف متابعة المترددين عليها ومتابعة خروج المأموريات ، كما أن الغرفة مجهزة لاستقبال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بهدف التنبؤ بالأحداث والكوارث قبل حدوثها، وقد تم تنفيذ البنية التحتية من خلال تغطية الشوارع والميادين بكاميرات وتجهيز سيارات الشرطة بكاميرات وربطها بغرفة الأزمات بالمديرية وغرف عمليات الوزارة".

وأضاف البيان :"ضم مثر المديرية مبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة المزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية بالإضافة إلى زيادة مواضع تلقى البلاغات وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من البلاغات وتقليل مدة الانتظار ، بالإضافة إلى تدعيم الغرفة بأحدث منظومة للكاميرات تعرض عليها أهم الشوارع والميادين في المحافظة وكذا محيط الأقسام والمراكز لنقل الأحداث على مدار اليوم ، وكذا منظومة التتبع من خلال تزويد سيارات الشرطة بهذه المنظومة لمتابعة السيارات وتوجيه أقرب سيارة لمحل الحدث ، فضلاً عن منظومة متابعة خطوط سير الحافلات السياحية.

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وضم مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية والذى روعي في تصميمه الوفاء بكافة الاحتياجات اللوجيستي لأعمال البحث الجنائي، بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.. ومن بينها أماكن مجهزة لاستقبال المواطنين لتلقى الشكاوى وعرضها والعمل على سرعة حلها .. مع مراعاة تخصيص أماكن لتقديم تلك الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

وأفاد البيان إلى انه تم الاستعانة بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمني من داخل المقر الجديد من خلال منظومة متكاملة مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة، تُساهم في أداء الدور المنوط به بجودة وإتقان".

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة، والتي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني المتميز والارتقاء بمنظومة العمل الشرطي وزيادة فعالياتها، وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة والاستعانة بالوسائل التكنولوجية، وتوفير البيئة الوظيفية المناسبة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمني بجودة وإتقان.