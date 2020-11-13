ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 كجم هيروين بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته 10 كيلوجرامات هيروين بطريق "مصر-إسكندرية" الصحراوي قبل ترويجها على المدمنين، وتقدر قيمة المضبوطات بملايين الجنيهات.

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الإسكندرية تمكن من ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز أبوصوير في الإسماعيلية – له معلومات جنائية أثناء توقفه بجانب الطريق بسيارة ملاكي بالكيلو 50 بالطريق الصحراوي تجاه الإسكندرية دائرة قسم ثانٍ العامرية.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 40 أسطوانة من مسحوق الهيروين وزنت حوالي 10 كيلو جرامات، 320 جنيهًا، هاتفي محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والسيارة؛ لتسهيل وترويج المخدر، والهاتفان للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.