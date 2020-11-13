"خلصت عليها بالإيشارب".. ربة منزل تقتل صديقتها لسرقة ذهبها في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على ربة منزل قتلت صديقتها باستخدام " إيشارب" لسرقة مشغولاتها الذهبية في العمرانية .

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا من سائق - مُقيم بالعمرانية بعثوره على جثة شقيقته "ربة منزل" بالشقة محل إقامتها بعقار كائن بدائرة القسم ملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب" ولا توجد بها إصابات ظاهرية وسرقة (مصوغاتها الذهبية- هاتفها المحمول) وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسلامة جميع منافذها.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل - مُقيمة العمرانية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وقررت أنه نظراً لارتباطها بعلاقة صداقة بالمجني عليها وعلمها بامتلاكها لمصوغات ذهبية عقدت العزم على قتلها وسرقتها.

وبتاريخ الواقعة توجهت إلى منزلها وعقب دخولها باغتتها وقامت بخنقها من الخلف باستخدام الإيشارب الملفوف حول رقبتها فأودت بحياتها واستولت على المسروقات وفرت هاربة.

وتم بإرشاد المتهمة ضبط جميع المسروقات لدى مالكي محلين (مصوغات ذهبية - هواتف محمولة)ومبلغ مالي من متحصلات بيع المسروقات وتم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.