شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية حفاظاً عليها من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى، وتنفيذ الإزالات الفورية في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا الإطار نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية برئاسه الدكتور جلال عبدالكريم رئيس المركز، أسفرت جهودها عن إزالة ٦حالات تعدي بنطاق المركز، حيث تم إزالة حالة تعدي بمساحة ٢٢٩متر بالزقازقة، وإزالة حالو تعدى بمساحة قيراطان بالخلوة، وحالة تعدي بمساحة ١٧٥متر بعمريط، كما تم ازالة حالة تعدي بعزبة شندي التابعة للوحدة المحلية بطويحر بمساحة ٣ أفدنة، كما تم إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المدينة بمساحة ١٤٠متر، وإزالة حاله تعدي بمساحة ١١٥ متر بعرب الفدان عبارة عن سور بالدبش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأثناء المرور الميداني لرئيسة حي ثان الزقازيق بنطاق الحي، تلاحظ قيام أحد المواطنين المخالفين بأعمال تعديلات معمارية بالمخالفة لشروط الترخيص القانونية الممنوحة لعقار، كائن بشارع عبدالعزيز على مع شارع عمر بن الخطاب بمنطقة القومية بنطاق الحي، وعلي الفور تم إيقاف الأعمال المخالفة بمشاركة قوات الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات المخالفة بنطاق المركز، برئاسة المهندس وجيه صدقي رئيس المركز، أسفرت جهودها عن إزالة في المهد لسور بالصاج مقام على الارض الزراعية بناحية الشوبك التابعة للوحدة المحلية بالعصايد على مساحة ٢٥م طولي، بحضور مسئولي الإزالات ومسئولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية، وحماية أمنية من مركز شرطة ديرب نجم وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

كما أمر المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، بتنفيذ إزالة لحالة تعدي عبارة عن مباني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 100 متر، بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وتم إزالة المخالفة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، فيما قام محمود المرسي، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتصدى لحالة بناء مخالف على الأرض الزراعية،عبارة عن سور على مساحة ٢٠٠متر بقرية المعالى التابعة للوحدة المحلية بالجديدة ،وتم ازالة السور إزالة كلّيه حتى سطح الارض وإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه ضد المخالف.