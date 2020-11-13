شكرا لقرائتكم خبر عن أدب الحوار في الإسلام.. خطبة الجمعة بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الشيخ إبراهيم كامل إلى أدب الحوار بين الجاد الجميل الجميع، موضحا أن الله عز وجل أمر أنبيائه بالحوار اللين الهادف.

وأشار، في خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد الأبرار في الحى السادس بـ٦ أكتوبر، إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس أدبا وخلقا والتزاما بالحوار الجميل مصداقا لقوله تعالى.أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى حين احسن، وقوله تعالى إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أوقاتكم.

ولفت إلى حوار النبى صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن أبي ربيعة حين عرض عليه المال والجاه والملك والطبيب، فقال له النبى أفرغت أبا الوليد ثم إلى قوله تعالى ٱيات من سورة فصلت حتى قوله تعالى فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل عاد وثمود..فقال عتبه لقومه لقد سمعت من محمد بكلام ليس من قول الإنس والجن..خلوا بينه وبين دعوته.

ثم استعرض حوار موسى وفرعون وحوار إسماعيل وأبيه.

ودعا الأمة الإسلامية إلى الحوار الجاد الهادف الصادق بنية الإخلاص لله بعيدا عن الجدال الذي يولد الشقاق والخلاف بين الناس.